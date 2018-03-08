مأرب.. إنشاء اربع محطات جديدة وإيقاف غير المرخصة ومكافحة السوق السوداء

أقر اجتماع مشترك عقد ،اليوم، بين وزارة النفط والمعادن والشركات التابعة لها وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة ايقاف كافة محطات التوزيع للمشتقات النفطية غير المرخصة ومكافحة السوق السوداء.

واقر الاجتماع إنشاء اربع محطات جديدة تابعة لشركة النفط في المحافظة وعلى الإستراد الدولي لتوزيع المشتقات النفطية بالسعر الرسمي على المواطنين وكسر الاحتكار.

وأكد الاجتماع على ضرورة وضع الاليات المناسبة لإيصال الغاز المنزلي الى المواطنين في كافة المحافظات بالأسعار المحددة.

وحمل المجتمعون مليشيات الانقلاب الحوثية مسؤولية التلاعب بالمشتقات النفطية والغازية وبأسعارها، في نطاق سيطرتها ابتزازا للمواطنين بفرض إتاوات غير قانونية والمغالاة بألاسعار.

مشيرين الى ان الحكومة الشرعية حريصة على ايصال المشتقات النفطية والغازية وكافة الخدمات الى كل مواطن في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء وبأقل الاسعار حرصا منها على تخفيف اعباء المواطنين.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق مع الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية والجهات ذات العلاقة في عملية مكافحة تهريب المشتقات النفطية ومنع التلاعب بها واحتكارها.

واكد محافظ المحافظة ان التلاعب بقوت المواطن جريمة كبرى لا يمكن التهاون بها.. مشددا على معاقبة أي مسؤول او موظف يتلاعب او يتوانى في تأدية عمله، ومعالجة الاختلالات فيما يتعلق بالنفط والغاز واتخاذ اجراءات كفيلة تضمن وصول مادة النفط والغاز الى جميع المواطنين ومكافحة السوق السوداء.

من جانبه أشار وكيل وزارة النفط المهندس شوقي المخلافي الى أن ما تقوم به المليشيا الانقلابية الحوثية من وضع جبايات مالية اضافية في نطاق سيطرتها ضاعفت اسعار السلع والمواد الاساسية ومنها المشتقات النفطية والغازية وزادت من اعباء المواطنين.

وأكد المخلافي ان وزارة النفط تسعى الى ايجاد شراكة كاملة مع السلطة المحلية في محافظة مأرب التي تجسد مسئوليات الدولة.. مشددا على أهمية ضبط المتلاعبين بالمشتقات النفطية في السوق السوداء وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم.