نائب الرئيس يعقد اجتماعاً بعددٍ من المحافظين ويؤكد المضي قدما لاستكمال التحرير

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة الاصطفاف والتكامل واستغلال التواجد الميداني بمساندة أبطال الجيش وحشد مختلف المكونات السياسية والمجتمعية وتكثيف التواصل والتنسيق بين مختلف المحافظات والأجهزة الأمنية والعسكرية.

جاء ذلك خلال ترأسه للقاء ضم محافظي محافظات مأرب وصنعاء وصعدة والبيضاء وعمران وذمار بحضور مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي وقائد قوات التحالف بمأرب العميد الركن علي بن ساير العنزي.

وقالت وكالة سبأ، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية والجهود المبذولة في استعادة الشرعية وما يسطره أبطال الجيش الوطني من انتصارات في مختلف الجبهات والميادين.

ورحب نائب رئيس الجمهورية بالحضور، ناقلاً لهم تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتأكيد الشرعية على المضي قدماً في سبيل استكمال التحرير ورفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب اليمني.

وأشاد بدور محافظة مأرب التي تستوعب الجميع وتشكل منطلقاً مع العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال التحرير، مشيراً إلى أن حق مأرب علينا جميعاً المساهمة في أمنها واستقرارها والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.

وقال نائب الرئيس: "إننا نجتمع اليوم في محافظة مأرب، محافظة الحضارة والتاريخ والصمود، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني يصطف فيها كل اليمنيين دون استثناء ويقفون جميعاً بوجه عصابة الحوثي الإيرانية التي باتت مكشوفة أمام الشعب والعالم"، مجدداً التأكيد على أن أي موقف مقاوم للحوثي وفي إطار الشرعية هو موقف مرحب به.

ونوه إلى المعاناة التي يتجرعها المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين واستغلالهم لأوضاع الناس وافتعالهم الأزمات المختلفة ومنها أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي مقابل بيع كميات خاصة بهم في السوق السوداء.

وثمن نائب رئيس الجمهورية في اللقاء الدور الأخوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقومون به من دور أخوي أصيل في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبهم تطرق محافظي المحافظات إلى أوضاع محافظاتهم وإسهام أبنائها في مساندة الجيش والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، معبرين عن تقديرهم وشكرهم للاهتمام المستمر الذي توليه القيادة السياسية.