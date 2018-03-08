مقتل 4 مواطنين وإصابة آخرين برصاص مسلح أمام محطة غاز بصنعاء

قال شهود عيان ومسعفون في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء، إن 4 مدنيين قُتلوا وأُصيب آخرين برصاص مسلح، أمام محطة لتعبئة الغاز المنزلي في حي الثلاثين، شمال غربي المدينة.

وقالت الشهود إن المسلح أطلق النار على الضحايا، حينما كانوا يصطفون في طابور طويل أمام محطة «ساسكو» لتعبئة الغاز المنزلي في حي الثلاثين بمديرية معين، مما أدى إلى مقتل 4 على الفور.

وأوضحوا بأن المسلح الذي يُرجح بأنه ينتمي لجماعة الحوثيين، وصل إلى المحطة على متن دراجة نارية ومعه أسطوانة غارز فارغة، وتجاوز مئات الأشخاص (المساربين) الذين يقفون في طوابير طويلة منذ أيام لتعبئة أسطوانات الغاز.

وأشاروا إلى أن المصطفين أمام المحطة، ومالك المحطة، منعوه من تجاوز البقية، وطالبوه بالعودة إلى الطابور.

لكن المسلح رفض أن يصطف في الطابور، وأصر على أن يملاً أسطوانة الغاز التي يحملها، غير مكترث للواقفين أمام المحطة، قبل أن يتطور الوضع ويتحول الأمر إلى عراك بالأيدي، حسب حديث الشهود.

وذكروا إن المسلح فتح النار على المدنيين، مما أدى إلى مقتل 4 منهم وإصابة آخرين، بحسب المصدر اونلاين