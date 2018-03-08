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المخلافي:الانقلاب تسبب بأكبر أزمة إنسانية وتحرير بقية المحافظات مسألة وقت

الخميس 08 مارس 2018 02:51 م الصحوة نت - متابعات
المخلافي:الانقلاب تسبب بأكبر أزمة إنسانية وتحرير بقية المحافظات مسألة وقت المخلافي

قال السفير اليمني لدى جمهورية الصين محمد المخلافي "ان انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية تسبب في اكبر ازمة إنسانية تعيشها اليمن".

وأضاف المخلافي في حوار مع وكالة شينخوا"ان الشعب اليمني، خاصة في المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرة الحوثي، يعاني من وضع معيشي وصحي وتعليمي يزدادا صعوبة يوما بعد يوم، كون الحياة الاقتصادية والقطاع الصحي والتعليمي شبه متوقفة".

ولفت الى ان المليشيا تفرض إتاوات وضرائب على التجار وفي نفس الوقت تنهب رواتب الموظفين على الرغم من تحصيل الإيرادات الخاصة بالدولة والحكومة، وينطبق نفس الوضع على بقية القطاعات الخدمية".

وذكر ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حققت انتصارات كبيرة على مستوى جميع الجبهات، مضيفا أنها "مسألة وقت وسيتم تحرير جميع المناطق والمدن اليمنية"، حيث أشار إلى أن "المليشيا الانقلابية أصبحت منهارة نتيجة خسارتها في الجبهات، ما جعلها تلجأ إلى تجنيد طلاب المدارس والأطفال لتعويض خسارتها".

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