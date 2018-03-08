استشهاد وإصابة 11 مواطنا من أسرة واحدة بانفجار لغم حوثي بمحافظة الحديدة

قُتل 7 مدنيين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال، وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، مساء الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي وقع قرب منزل، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي في لواء "تهامة" بالجيش اليمني، محمد الشلي " إن "لغمًا أرضيًا انفجر قرب منزل بمنطقة وادي نخلة في مديرية حيس، جنوبي الحديدة".

وأشار الشلي في تصريح نقلته وكالة الأناضول "أن الانفجار أسفر عن مقتل 7 من أفراد الأسرة التي تقطن في المنزل القريب من الانفجار بينهم نساء وأطفال، وإصابة 4 آخرين من نفس العائلة بجروح متفاوتة، أحدهم إصابته "خطيرة".

واتهم المسؤول العسكري جماعة الحوثي بزراعة المئات من الألغام في المزارع ومنازل المدنيين قبل سيطرة القوات الحكومية على مديرية "حيس"، الشهر الماضي.

وذكر أن هدف "الحوثيين" من زراعة تلك الألغام منع تقدم القوات الحكومية.

ولفت أن الفرق الهندسية بالجيش اليمني بدأت، الثلاثاء، في حملة واسعة للكشف عن الألغام المزروعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ونزعها.