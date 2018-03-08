مسئول حكومي: تنسيق بين مختلف المؤسسات لفتح سوق المحروقات لمواجهة الأزمة

قال نائب وزير النقل ناصر شريف "أن وزارته تنسق مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة كالموانئ والجمارك لفتح سوق المحروقات أمام الشركات لمواجهة الأزمة" في محاولة من الحكومة الشرعية لتخفيف أزمة الوقود التي افتعلتها الميليشيات،

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" أن وزارة النقل أصدرت قرارات تمنع تفريغ أي سفن تجارية للنفط خارج الميناء المخصص لها، لمنع تهريب الوقود، وتفويت الفرصة على ميليشيا الحوثي لتعميق أزمة المحروقات.

وأشار الشريف إلى "وجود ترتيبات لإعداد مصفوفة لهيئة النقل البري بين المحافظات اليمنية، بما يسهل وصول الوقود إلى المستهلك دون أي عوائق. وأكد أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات اللازمة سواء للجمارك أو القطاعات الأخرى المعنية بعملية النقل والتفريغ في الموانئ".

ويرى مراقبون يمنيون أن ميليشيا الحوثي تتعمد إزالة آثار قرارات الحكومة الشرعية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جراء أزمة المحروقات التي افتعلها الحوثيون لتحقيق مآرب سياسية.