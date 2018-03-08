موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مسئول حكومي: تنسيق بين مختلف المؤسسات لفتح سوق المحروقات لمواجهة الأزمة

الخميس 08 مارس 2018 10:50 ص الصحوة نت - متابعات
مسئول حكومي: تنسيق بين مختلف المؤسسات لفتح سوق المحروقات لمواجهة الأزمة

قال نائب وزير النقل ناصر شريف "أن وزارته تنسق مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة كالموانئ والجمارك لفتح سوق المحروقات أمام الشركات لمواجهة الأزمة" في محاولة من الحكومة الشرعية لتخفيف أزمة الوقود التي افتعلتها الميليشيات،

 

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" أن وزارة النقل أصدرت قرارات تمنع تفريغ أي سفن تجارية للنفط خارج الميناء المخصص لها، لمنع تهريب الوقود، وتفويت الفرصة على ميليشيا الحوثي لتعميق أزمة المحروقات.

 

وأشار الشريف إلى "وجود ترتيبات لإعداد مصفوفة لهيئة النقل البري بين المحافظات اليمنية، بما يسهل وصول الوقود إلى المستهلك دون أي عوائق. وأكد أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات اللازمة سواء للجمارك أو القطاعات الأخرى المعنية بعملية النقل والتفريغ في الموانئ".

 

ويرى مراقبون يمنيون أن ميليشيا الحوثي تتعمد إزالة آثار قرارات الحكومة الشرعية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جراء أزمة المحروقات التي افتعلها الحوثيون لتحقيق مآرب سياسية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى