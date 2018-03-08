يعد من أقوى الألوية.. لواء القوات الخاصة يتحرك نحو حرض لحسم المعركة

اكدت مصادر عسكرية تحرك اهم واقوى ألوية الجيش الوطني اليوم الاربعاء بقيادة العميد محمد الحجوري الى الحدود اليمنية السعودية في ميدي شمال غرب البلاد.

وقال العميد محمد الحجوري قائد لواء القوات الخاصة في تصريح خاص " " بان اللواء بكامل قوته متوجها الى المنطقة العسكرية الخامسة بهدف حسم المعركة في حرض وميدي والتقدم نحو محافظة الحديدة.

واكد الحجوري بأن لواء القوات الخاصة سيضرب بيد من حديد وسوف يلقن المليشيا دروسا لن تنساها في الشجاعة والبطولة والقتال ، داعيا المليشيا الانسحاب من مواقعهم وحقن دماء الاطفال المغرر بهم قبل مواجهة اللواء .

واضاف الحجوري ان المهمة المكلفة للواء ستنفذ بشكل تام وباقل الخسائر لما يتمتع به ضباط وصف ضباط وجنود اللواء من قدرات وامكانيات ستفاجئ العدو ، و يمتلك قدرات عالية في الحرب القتالية وحرب العصابات والجبال .

يذكر ان العميد الحجوري يعود الى قبيلة حجور بمحافظة حجة والتي تعتبر من اشرس القبائل اليمنية في مواجهة العدو ، وساهم بشكل مباشر في تحرير معسكر ماس و مفرق الجوف و فرضة نهم و براقش و الصفراء .