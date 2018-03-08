التحالف يدمر آليات حوثية في دمت الضالع والمليشيا تجدد قصفها على قرى مريس

شنت / مقاتلات التحالف العربي/ مساء الأربعاء غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب دمت بمحافظة الضالع.

وأفاد مراسل "الصحوة نت" نقلاً عن مصادر محلية وشهود عيان أن غارة واحدة نفذها الطيران استهدف آلية لمليشيات الحوثي في قرية العرفاف بدمت، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب من المكان.

وبحسب المصدر فإن الموقع الذي استهدفته الطيران يدعى " ظهر الحمار" ويتواجد به دبابة تقصف قرى مريس ومواقع الجيش الوطني باستمرار.

يأتي ذلك عقب تحشيدات عسكرية تقوم بها مليشيا الحوثي إلى مناطق التماس بجبهة مريس دمت لرفد مقاتليها خلال اليومين الماضيين في محاولة أخرى لشن هجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مريس ، بعد أيام من انكسار كبير لها.

وفي غضون ذلك..أصيب شاب من أبناء قرية سون غرب مريس برصاص قناصة مليشيا الحوثي في إطار استهدافها المباشر لحركة المواطنين واستهداف منازلهم ومواشيهم بشكل مستمر.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن الشاب "/ محمد قاسم محمد الحميدي/ (20) عاماً أصيب بطلق ناري في إحدى رجليه صباح الأربعاء بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل قناصة مليشيا الحوثي المتمركزين في المواقع المطلة على الوادي أثناء تواجده بجوار مزرعته القريبة من منزله.

وتشن مليشيا الحوثي الإيرانية قصفاً مدفعياً متواصلاً على سكان وادي سون غرب مريس من مواقعها المطلة على الوادي بشكل مستمر مستهدفة حركة المواطنين ومواشيهم.