مسلح يطلق الرصاص على زوجته وأمها بمدينة إب وسط فوضى أمنية

أقدم أحد المسلحين اليوم الثلاثاء على محاولة قتل زوجته وأمها بمدينة إب وسط اليمن في ظل فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

وقالت مصادر محلية “إن أحد المسلحين بمنطقة مفرق جبلة وبالقرب من مبنى مقر قوات الأمن المركزي، حاول الشروع في قتل زوجته وأمها قبيل ظهر اليوم ولاذ بالفرار عقب إطلاق النار عليهما في منزل أسرة زوجته".

وأفادت المصادر "أن زوجة الجاني كانت في منزل أبيها وقدم الزوج لمراجعة أسرتها لعودة زوجته وقوبل بالرفض وتعرض للاعتداء بالضرب من أسرتها يوم أمس".

وعاد الزوج قبيل ظهر اليوم مستغلا عدم وجود أقارب زوجته وحاول الشروع بقتل زوجته وأمها بإطلاق الرصاص المباشر عليهما ولاذ بالفرار ونقلت المرأتين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يشار إلى أن أحد مسلحي المليشيات أقدم على قتل زوجة أخيه بطريقة وحشية قبل أسبوعين في مفرق جبلة، وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها محافظة إب منذ سيطرة ميلشيات الحوثي وصالح في أكتوبر 2014م وزادت معها حدة الجرائم والقتل العمد وأعمال السرقات والسطو ونهب الأراضي.