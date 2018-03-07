جونسون: إيران تلعب دوراً خطيراً في اليمن ونتفهم سعي السعودية لحماية حدودها

أكد وزير الخارجية البريطاني / بوريس جونسون / أن إيران تلعب دوراً تخريبياً وخطراً في اليمن وتزعزع استقرار المنطقة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي / عادل الجبير / مساء الأربعاء، قال إن "الكل يتفهم سعي السعودية لحماية حدودها".

وأوضح جونسون سعي بريطانيا لعقد اجتماع أممي للبحث مع السعودية عن حل سياسي في اليمن.

وكشف جونسون عن اتفاق بريطاني سعودي على مراقبة خطوط الملاحة تمهيدا لفتح الموانئ اليمنية.

بدوره أكد عادل الجبير أن السعودية اتفقت مع بريطانيا على ضرورة ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب.

وقال الجبير إن الحوثيين ضربوا عرض الحائط بكافة محاولات التوصل لحل سياسي في اليمن.

وأمس الثلاثاء.. اتهم الجبير الحوثيين في اليمن بتجنيد أطفال في التاسعة من العمر وسرقة المساعدات الإنسانية.

وأكد الجبير في لقاء مع شبكة "بي بي سي" قبيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، أكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية هي من فرضت الحرب في اليمن، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على حل العديد من المشاكل في منطقة الشرق الأوسط.