الأمم المتحدة: وضع اليمنيين في خطر وهناك الآلاف محاصرين في تعز

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان / زيد رعد الحسين / أن وضع المدنيين اليمنيين في خطر ويعانون من القصف العشوائي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال رعد الحسين إن النزاع في اليمن يستمر بالتصعيد مما يخلق كارثة إنسانية ذات مستوى جديد وتبقى تلك الأسباب الرئيسة للإصابات في النزاع وسط المدنيين بما فيهم الأطفال.

وذكر في احاطته التي قدمها اليوم، تحت البند الثاني من اعمال مجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدنية جنيف، ذكر أن المجلس سوف يتلقى تحديثاً مفصلاً عن تلك الشواغل في 21 مارس القادم.

وعبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه لما يحدث في اليمن خاصة تجاه مئات الآلاف من المدنيين العالقين والمحاصرين في مدينة تعز.

ومنذ مطلع الأسبوع تجري لقاءات ومؤتمرات حقوقية على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف سلطت الضوء على الوضع في اليمن وما تسببت به مليشيا الحوثي من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في أواخر العام 2014 يعيش أغلب اليمنيين في وضع معيشي صعب مع استمرار انقطاع مرتبات الموظفين وانعدام الخدمات الأساسية.