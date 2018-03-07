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العرادة يشدد على رفع الحس الأمني ويقول: العالم ينظر إلى مأرب بإعجاب

الأربعاء 07 مارس 2018 08:04 م الصحوة نت - مارب
العرادة يشدد على رفع الحس الأمني ويقول: العالم ينظر إلى مأرب بإعجاب

شدد محافظ محافظة مأرب اللواء / سلطان العرادة / على الأجهزة الامنية   استشعار مسؤوليتها ورفع الحس الأمني  واليقظة الدائمة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والارهاب.

وأكد على الالتزام بالنظام والقانون أثناء أداء المهام والضبط القضائي وجمع الاستدلالات والعمل الجاد المثمر للانتصار على التحديات التي تواجه الوطن والمتمثلة بفوضى المليشيات الانقلابية الحوثية الايرانية وقوى الارهاب.

وقال المحافظ العرادة " إن العالم ينظر لمحافظة مأرب بإعجاب لما حققته من انجازات في جميع الجوانب وعلى رأسها الجانب الامني الذي تحقق بفضل جهود يقظة رجال الاجهزة الامنية ووقوف المجتمع الى جانبهم".

جاء ذلك خلال ترأسه لقاءً موسعاً للأجهزة القضائية برئاسة رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف المخلافي، و قيادات الأجهزة الامنية والشرطية بالمحافظة برئاسة وكيلي وزارة الداخلية اللواء محمد سالم ين عبود واللواء الدكتور احمد الموساي.

  اللقاء هدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية خاصة ما يتعلق بجوانب الضبط القضائي واجراءاتها بما ينسجم مع اللوائح والقوانين ويحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم لاسيما ان بعض المجرمين يفلتون من العقاب بسبب مخالفة اجراءات الضبط القضائي خاصة في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

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