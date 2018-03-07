مجلي من مؤتمر الداخلية العرب: اليمن تواجه مجموعة من الأعداء يسعون لفرض الوصاية

أكد وزير الزراعة والري / عثمان مجلي / أن اليمن لا تواجه عدواً واحداً وانما مجموعة من الأعداء اتفقوا وتكالبوا عليها.

وقال مجلي إن اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، تخوض اليوم، معركة الكرامة والحرية والديمقراطية واستعادة الدولة المغتصبة على كل كافة الأصعدة .

ولفت في كلمة اليمن بالدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت في دولة الجزائر، لفت إلى أن اليمن وهي تواجه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتواجه تنظيم القاعدة الارهابي، وحققت انتصارات كبيرة بدعم وأسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشار مجلي إلى أن انعقاد هذه الدورة لمجلس وزراء الداخلية العرب، جاء في ظل ظروف دقيقة تمر بها العديد من دولنا العربية ومنها اليمن، الذي لا يمر بظروف سياسية وأمنية حساسة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية في سبتمبر 2014م وحتى اليوم.

وقال "فمن وراء مليشيا الحوثي التي ادخلت اليمن في مستنقع من الدماء هناك قوى اقليمية تضغن العداء لليمن وتحاول ان تفرض الوصاية على شعبه الحر الأبي، وتسعى بكل ما اوتيت من قوة على اطالة الحرب لتدمير مقدرات الوطن واستمرار سفك الدم اليمني الطاهر، وتجويع شعب بأكمله من خلال دعمها المتواصل للمغتصبين لشرعية الدولة ومؤسساتها بكافة انواع الأسلحة المتطورة والمحظورة، والخبراء العسكريين والمال المدنس منتهكين كافة القوانين والاعراف الدولية، متحدِّين المجتمع الدولي بأكمله.

مجلي ثمن دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية بمختلف المجالات العسكرية والإنسانية وغيرها، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".