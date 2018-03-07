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قوات الحزام الأمني في عدن تطلق النار على اعتصام لموظفي شركة النفط

الأربعاء 07 مارس 2018 06:29 م الصحوة نت - خاص
قوات الحزام الأمني في عدن تطلق النار على اعتصام لموظفي شركة النفط

حاولت قوات من الحزام الأمني بعدن فض اعتصام لمنتسبي شركة النفط في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

 

وقال مراسل "الصحوة نت" إن قوات الحزام الأمني أطلقت الأعيرة النارية في محاولة منها لفتح الطريق أمام قاطرات وقود خارجة من شركة مصافي عدن.

 

وكان مسلحون مجهولون بلباس مدني قد هاجموا صباح يوم السبت المنصرم خيمة المعتصمين وأطلقوا النار على العمال في محاولة لتمرير عدد من ناقلات نقل المشتقات النفطية المخالفة لبيعها للسوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين من المعتصمين.

 

يأتي هذا بعد ان دشن مجموعة من المواطنين وموظفو شركة النفط، اعتصاماً مفتوحاً أمام شركة النفط، معبرين عن رافضهم خروج صهاريج المشتقات النفطية التابعة للقطاع الخاص والتي تستأجر خزانات منشأه مصافي عدن.

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