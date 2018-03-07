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بعد 6 سنين من التوقف.. عودة العمل القضائي في شبوة

الأربعاء 07 مارس 2018 06:20 م الصحوة نت - خاص
بعد 6 سنين من التوقف.. عودة العمل القضائي في شبوة

حكمت محكمة عتق الابتدائية صباح اليوم حكماً بالإعدام على متهم بجريمة " قتل " قبل سنوات.

وقال مصدر محلي لـ"الصحوة نت" إن الحكم الصادر اليوم بحق المتهم " أ . ع " بتهمة قتل احد اقاربه جاء بعد عودة الحركة القضائية والنيابية في شبوة بعد 6 سنين من التوقف.

واشار المصدر إلى أن الحكم هو الأول منذ ست سنوات وذلك نتيجة توقف الحركة القضائية بسبب الاحداث الذي شهدتها المحافظة والذي كان اخرها اجتياح الميلشيات الحوثية في منتصف عام 2015.

وشهدت محاكم شبوة وسلطاتها القضائية سلسلة من الاجراءات والتغييرات الإدارية ساهمت في مباشرة المحاكم اعمالها واستقبال قضايا المواطنين.

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