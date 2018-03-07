صنعاء.. مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات للمليشيات ومصرع 13 عنصراً حوثيا

لقي نحو 13 عنصراً من المليشيات الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، في غارات لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات للمليشيات بين صنعاء ومأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت، اليوم، بثلاث غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في جبال هيلان بين صنعاء ومأرب، وأسفرت الغارات عن مقتل نحو 13 عنصراً من المليشيات، إضافة إلى تدمير طقمين قتاليين.

وكثّفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية شرقي العاصمة صنعاء- خلال الأيام الماضية- تكبّدت المليشيات خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.