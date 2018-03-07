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قوات الجيش تصد هجوما عنيفا للمليشيات جنوب ميدي ومصرع 7 حوثيين

الأربعاء 07 مارس 2018 04:30 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قوات الجيش تصد هجوما عنيفا للمليشيات جنوب ميدي ومصرع 7 حوثيين

تمكنت قوات الجيش بقيادة قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن / يحيى صلاح "من صد هجوم شنته المليشيات الانقلابية في منطقة الكتف جنوب مدينة ميدي .

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني صدت هجوما للحوثيين في منطقة الكتف جنوب مدينة ميدي، اندلعت على اثرها اشتباكات عنيفة بجميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة مما أجبر المليشيا على التراجع مخلفة وراءها سبعة قتلى وعشرات الجرحى من عناصرها .

في السياق.. نفذت مقاتلات التحالف العربي اربع غارات جوية على تعزيزات وتجمعات المليشيا مخلفة خسائر فادحة في صفوفها ومعداتها العسكرية .

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