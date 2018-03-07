رئيس الإصلاح يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ محمد بن عبدالله اليدومي اليوم الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر.

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وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وجملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية التي خلفها الانقلاب على مؤسسات الدولة وضرورة العمل على إنهاء هذه المعاناة.

وفي اللقاء جدد اليدومي التأكيد على موقف الاصلاح الداعم للحل السياسي وفق المرجعيات المتفق عليها وهي قرار مجلس الأمن 2216 وكذا مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

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وأشار الى وقوف الاصلاح ومساندته لجهود المبعوث الاممي الجديد مارتن غريفث وكل المساعي الرامية لخلق استقرار وإحراز السلام.

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وعبر اليدومي عن تطلعه إلى مزيد من دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لليمن وشرعيته الدستورية لإنجاز استحقاقاته الوطنية، مثمنا الموقف الأمريكي الداعم للشرعية وكل الجهود المبذولة لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية.

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من جانبه ثمن السفير الأمريكي دور حزب الإصلاح في الدفع بالعملية السياسية بصورة دائمة، مؤكداً حرص بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم كافة المكونات السياسية للدفع نحو الحل السياسي وفق المرجعيات المتفق عليها.



