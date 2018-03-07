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حضرموت..المنطقة الأولى تنجح بالقبض على " عصابة " بعد ساعة من تنفيذ الجريمة

الأربعاء 07 مارس 2018 11:31 ص الصحوة نت - خاص
حضرموت..المنطقة الأولى تنجح بالقبض على " عصابة " بعد ساعة من تنفيذ الجريمة تعبيرية

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الأولى، من القبض على عصابة لسرقة السيارات بعد أقل من ساعة من وقوع الجريمة.

وذكر مصدر مسؤول لمراسل "الصحوة نت" إن مواطن من مديرية سيئون أبلغ أمس الثلاثاء، الأمن، بتعرض سيارته للسرقة".

وأوضح أن قوات الجيش في نقطة وادي سر بمديرية القطن التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، نجحت في إلقاء القبض على العصابة المتورطة في السرقة وضبط السيارة بعد مرور أقل من ساعة على تنفيذ الجريمة.

وأكد أن أعضاء العصابة تم إيداعهم السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مشيراً إلى السيارة سلمت للمواطن.

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