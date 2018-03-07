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قائد عسكري : تحرير 4 مناطق استراتيجية في صعدة وقوات الجيش على بعد كيلو من رازح

الأربعاء 07 مارس 2018 10:02 ص الصحوة نت - صحف
قائد عسكري : تحرير 4 مناطق استراتيجية في صعدة وقوات الجيش على بعد كيلو من رازح

أكد قائد اللواء السادس حرس حدود العميد حسين حسان أن الجيش الوطني سيطر على 4 مناطق استراتيجية في صعدة، وأن قواته تتمركز على تخوم مديرية شدا، متعهدا باقتحام معقل الحوثي في صعدة وتحريره.

وقال  حسان لـ" عكاظ" إن قوات الشرعية طهرت مناطق الأزهور، الحجلة، الجد، وآل فعلي، وتقف على بعد كيلومتر ونصف من مركز مديرية رازح، كما سيطرت على أولى مناطق مديرية شدا، وأضاف أن الجيش قتل 13 مسلحاً حوثياً بينهم القيادي أبو حسين الشنيف.

وأشار إلى أن قوات الجيش لم تجد أي مواجهة من متمردي الحوثي في مديريتي رازح وشدا، واقتصرت المواجهة على بعض أبناء المناطق من المغرر  بهم، مؤكدا عدم وجود أي قوات للحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي صالح، أو أي قوة عسكرية مدربة أخرى في المناطق التي استعادها الجيش.

 واكد  قائد اللواء السادس حرس حدود، أن المدفعية السعودية ساندت تقدم الجيش الوطني في هذه المناطق، كما دمرت مقاتلات التحالف العربي أمس 6 مركبات تحمل تعزيزات للميليشيا في جبهة البقع في محافظة صعدة.

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