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أبين.. زراعة الموز.. عمل مضني بأجور زهيدة

الأربعاء 07 مارس 2018 01:01 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
أبين.. زراعة الموز.. عمل مضني بأجور زهيدة

فاكهة الموز من المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة أبين وخصوصا أراضي دلتا أبين.

وترافقت زراعة الموز مع بداية النهضة الزراعية في خمسينيات القرن الماضي في المحافظة ، حيث تنتج بساتين الموز في دلتا أبين ما بين خمسين إلى سبعين طن يوميا, ومن أصنافه المحلي والهندي والبرازيلي .

ويعد الموز من الفواكه رخيصة الثمن، فيما يعاني المشتغلين فيه من ضآلة الأجور التي يتغاضونها نظير الجهد الذي يبذلونه في مراحل عمله المتعددة ..

قناة سهيل نزلت الى مواقع الإنتاج في عدد من بساتينه في دلتا أبين واطلعت على احوال العاملين فيه.

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