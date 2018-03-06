قائد عسكري من جبال صعدة: مليشيا الحوثي في انهيار تام

قال قائد عسكري في الجيش الوطني إن مليشيا الحوثي الانقلابية في حالة انهيار تام في كافة الجبهات ومنها معقلها الرئيسي صعدة.

وأكد قائد اللواء السادس حرس حدود العميد / حسين حسان الغمري / أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني السبت الماضي لتحرير أجزاء من مديرية رازح شمالي غرب محافظة صعدة قد نجحت في تحقيق كامل أهدافها، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/ عن العميد الغمري.

وأوضح العميد الغمري أن العملية العسكرية انطلقت من أربعة محاور وبعد 48 ساعة من المعارك العنيفة تمكنت القوات من تحرير جبل الأزهور الاستراتيجي وجميع القرى التابعة له.

وأشار إلى أن تلك المناطق المحررة يبلغ مساحتها ما يقارب 30 كيلو في العمق كما يبلغ سكان تلك المناطق ما يقارب 20 ألف نسمة.

وقال "من خلال تجربتي العسكرية وخبرتي بهذه الجماعة أؤكد بأنها في حالة انهيار تام وإن الوصول إلى أوكارها بات وشيكًا". مشيراً إلى أن "الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من الانتصارات حيث ستنطلق المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية رازح".

ودعا قائد اللواء السادس حرس حدود أحرار اليمن إلى سرعة الالتحاق بـ"جبهة رازح" كونها المفتاح الرئيسي لمحافظة صعدة ولأن "الفتنة التي بدأت من صعدة سيتم إخمادها في صعدة".

هذا وتدور معارك عنيفة في أطراف محافظة صعدة بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني على امتداد الثلاث الجبهات بالمحافظة.

وكانت مصادر عسكرية في الجيش الوطني قد أكدت أن قيادة الجيش بصدد فتح جبهة رابعة في صعدة وذلك في سبيل التمهيد للزحف باتجاه مركز محافظة صعدة في عملية عسكرية أطلق عليها "القضاء على رأس الأفعى".