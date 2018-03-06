قتلى وجرحى حوثيون بينهم قيادي في غارات لمقاتلات التحالف شرق صنعاء

قالت مصادر ميدانية إن /قتلى وجرحى حوثيون/ سقطوا اليوم الثلاثاء في غارات لمقاتلات التحالف العربي.

وحسب المصادر فإن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لمليشيا الحوثي في جبهة صرواح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع مليشيا الحوثي في منطقة محلي بمديرية نهم، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

الغارات اسفرت مصرع عدد من عناصر المليشيا الانقلابية بينهم القيادي الحوثي المدعو / محمد علي أبو نشطان/ المسئول عن تجنيد عناصر للمليشيا في المنطقة وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للانقلابيين، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.

كما استهدفت /مقاتلات التحالف العربي/ تجمعاً لمليشيا الحوثي بالتزامن مع وصولهم الى إحدى المعسكرات التدريبية التابعة لهم خلف منطقة المنصاع في مديرية نهم، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا.

وقصفت مقاتلات التحالف أيضاً تعزيزات الانقلابيين في الخط الترابي بجبهة الميمنة في المديرية ذاتها.

وتدور معارك في عدد من مواقع جبهة نهم وسط خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك عقب اسبوع من صد أعنف هجوم على مواقع الجيش والذي أسفر عن مصرع كل عناصر المليشيا المهاجمة فيما تم أسر العديد منهم وفرار آخرين.