قناص حوثي ينهي حياة طفل جنوب تعز

تواصل / مليشيا الحوثي الانقلابية / اغتيال الحياة في محافظة تعز وبعض مناطق لحج المجاورة وسط صمت حقوقي ودولي كبير.

حيث قالت مصادر محلية إن طفلاً قتل اليوم الثلاثاء، برصاص قناص حوثي في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز.

وحسب المصادر فإن الطفل / سلطان حميد سعيد/ قُتل في منطقة الأعبوس، برصاص القناص الحوثي الذي يتمركز في جبل الرنف المطل علي منطقة المفاليس.

وذكرت المصادر أن رصاصة قناص حوثي استهدفت الطفل سلطان البالغ من العمر 9 سنوات، وهو في طريقه إلى سوق طور الباحة بلحج، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وكانت قد قتلت الطفلة / غفران فيصل / السبت الماضي، حيث تعرضت إلى رصاصة قناص في حيها السكني بمنطقة صالة شرق المحافظة ما أسفر عن وفاته على الفور.



