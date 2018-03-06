الرئاسة تشدد على ضرورة تطوير أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في المهرة

شددت الرئاسة اليمنية على ضرورة تطوير أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة المهرة.

وأكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/، خلال لقائه اليوم، محافظ محافظة المهرة راجح سعيد باكريت، أكد على ضرورة تفعيل وتطوير أداء الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة المهرة بما يمكنها من تثبيت الأمن والاستقرار ومنع أعمال التهريب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة والاحتياجات التنموية والخدمية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بجهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وانحياز أبناء المحافظة لخيار الدولة والسلم ورفضهم للفوضى والانجرار للعنف الذي افتعلته ميليشيا الحوثي في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".