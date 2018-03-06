موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الرئاسة تشدد على ضرورة تطوير أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في المهرة

الثلاثاء 06 مارس 2018 08:26 م الصحوة نت - الرياض
الرئاسة تشدد على ضرورة تطوير أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في المهرة

شددت الرئاسة اليمنية على ضرورة تطوير أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة المهرة.

وأكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/، خلال لقائه اليوم، محافظ محافظة المهرة راجح سعيد باكريت، أكد على ضرورة تفعيل وتطوير أداء الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة المهرة بما يمكنها من تثبيت الأمن والاستقرار ومنع أعمال التهريب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة والاحتياجات التنموية والخدمية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بجهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وانحياز أبناء المحافظة لخيار الدولة والسلم ورفضهم للفوضى والانجرار للعنف الذي افتعلته ميليشيا الحوثي في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى