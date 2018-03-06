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أمهات عدن يُنددن باستمرار اختطاف وإخفاء أبنائهن في سجون الحزام الأمني

الثلاثاء 06 مارس 2018 07:33 م الصحوة نت - خاص
أمهات عدن يُنددن باستمرار اختطاف وإخفاء أبنائهن في سجون الحزام الأمني

نفذت / أمهات المختطفين والمخفيين / قسراً صباح  الثلاثاء وقفة احتجاجية   في مديرية بالبريقة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم المخفيين في السجون والمعتقلات التابعة لقوات الحزام الأمني وإحالتهم للمحاكمة.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن المحتجات رفعن صوراً لذويهن المخفيين قسراً، ولافتات كتبت عليها عبارات تجدد مطالبة التحالف العربي بالتدخل لتقديم المعتقلين للمحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم  في حال عدم إدانتهم بأي من التهم الموجهة عليهم.

وأضاف مراسلنا "أن أفراد من الشرطة النسائية أقدمت على اعتراض الأمهات وقامت بمضايقتها في حين قامت بمنع الصحفيين من التصوير".

وكانت النيابة الجزائية قد أصدرت مذكرة تطالب من خلالها الجهات المختصة بالسماح بالأهالي بزيارة ذويهم، بالإضافة إلى محاكمة المختطفين وكشف مصير المخفيين.

 

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