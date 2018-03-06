التحالف يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى تخوم حرض والعسكرية الخامسة ترفع جاهزيتها

قالت مصادر عسكرية / يمنية سعودية/ إن عملية عسكرية مرتقبة لتحرير مدينة حرض من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وحسب المصادر فإن / قوات التحالف العربي / بقيادة السعودية، دفعت بقوة عسكرية كبيرة إلى تخوم مدينة حرض الحدودية، بمحافظة حجة.

وكشفت المصادر أن السعودية دفعت بلواء عسكري إلى محور حرض، في إطار عملية عسكرية تهدف إلى إنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي على المدينة.

وحسب قناة العربية فقد وصلت القوات تزامن مع إطلاق عملية عسكرية ضد الميليشيات في المدينة بمشاركة محدودة لقوات سودانية وأخرى يمنية من قوام المنطقة العسكرية الخامسة.



وفي صعدة متصل.. أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن / يحي حسين صلاح / أن المليشيا الانقلابية أصبحت منهارة وتتعرض يوميا إلى خسائر فادحة بفعل ضربات الجيش الوطني وإسناد التحالف العربي، مؤكدا أنه لا مستقبل للمليشيا في اليمن فهي تتراجع باستمرار منذ انقلابها في 2014.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، المواقع والخطوط الأمامية لجبهة ميدي حيث قام بزيارة تفقدية إلى منطقه الخزان أحد الأحياء الشرقية لمدينة ميدي، كما زار قوات الجيش المرابطة في منطقه القلعة وميمنة الجبهة بميدي.

وأطلع اللواء صلاح على أحوال المقاتلين في الخطوط الأمامية وحثهم على رفع درجه الجاهزية القتالية واليقظة والحذر.. مؤكدا على ضرورة استمرار إحكام الحصار على بقايا فلول المليشيا المتواجدة في بعض المباني بالأحياء الغربية وعدم ترك أي ثغرة تتسلل منها المليشيا، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.