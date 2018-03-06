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الجبير يتهم مليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية

الثلاثاء 06 مارس 2018 06:47 م الصحوة نت - الرياض
الجبير يتهم مليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية

اتهم وير الخارجية السعودية / عادل الجبير / اليوم الثلاثاء اتهم الجبير الحوثيين في اليمن بتجنيد أطفال في التاسعة من العمر وسرقة المساعدات الإنسانية.

وتنهب مليشيا الحوثي المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية بما في ذلك مساعدات مركز الملك سلمان التي تسلم عبر منظمات الأمم المتحدة بمناطق سيطرة الانقلابيين.

وأكد الجبير في لقاء مع شبكة "بي بي سي" قبيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، أكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية هي من فرضت الحرب في اليمن.

وقال الجبير إن بلاده تعمل على حل العديد من المشاكل في منطقة الشرق الأوسط.

وكان قد أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أنه لا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمن.

 

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