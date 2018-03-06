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صعدة .. مصرع قائد جبهة رازح و١٥ آخرين والجيش يسيطر على مواقع جديدة

الثلاثاء 06 مارس 2018 06:20 م الصحوة نت - متابعات
صعدة .. مصرع قائد جبهة رازح و١٥ آخرين والجيش يسيطر على مواقع جديدة

لقي خمسة عشر عنصرا من الميليشيات الحوثية مصرعهم ليل الثلاثاء في جبهة رازح شمال غرب محافظة صعدة بينهم قائد الميليشيات في الجبهة اثر غارة لطيران التحالف العربي على تجمعاتهم في جبل الازهور الاستراتيجي الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني .

ونقل موقع الجيش عن اركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام ، أن قائد الميليشيا الحوثية  في رازح المدعو “يوسف علي مسفر “،  لقي مصرعه اثر غارة جوية لطيران التحالف العربي على موقع لهم في قمة جبل الازهور ، كما قتل معه اخرين بينهم ضباط يقاتلون في صفوف الميليشيات وهم ” سليمان قروش وحمدان احمد محمد وعبدالله جابر قليلي ومراد حسين سالم وسمير جابر بن قبلي” .

وقال إن اللوائين السادس والسابع حرس حدود في الجيش الوطني باشرت مهام عملية عسكرية واسعة في رازح امس الاحد وانهم تمكنوا من السيطرة على عدة مواقع للميليشيات ضمن خطة عسكرية تهدف لتحرير المديرية بالكامل .

واضاف ان ٢٧ كيلومتر باتت تفصلهم عن “مران” معقل التمرد الاول ،و كان قائد الميليشيات الانقلابية بمحور رازح السابق المدعو/حسن حسين ابوشايف ، قد لقي مصرعه الشهر الماضي .

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