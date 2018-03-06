نائب الرئيس: نخوض حربا دفاعية عن الشعب ضد انقلاب مولته ايران لزعزعة المنطقة

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم الثلاثاء أن الشرعية بمساندة التحالف تخوض حرباً دفاعية عن أبناء الشعب اليمني وشرعيته وهوية اليمن ضد انقلاب دعمته ومولته إيران بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واشار نائب الرئيس خلال لقاءه بالسفير الامريكي لدى اليمن، إلى استمرار المعركة وبدعم الأشقاء والأصدقاء في العمل على استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب بما يضمن حماية اليمن ومصالحه الإقليمية والدولية.

وثمن موقف أمريكا الداعم للشرعية ولاستعادة الدولة اليمنية، مجدداً التأكيد على حرص القيادة السياسية على إحلال السلام الدائم وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ومنها القرار 2216.

من جانبه عبر السفير الأمريكي جدد السفير الامريكي التأكيد على مساندة بلاده للشرعية وحرصها على استقرار اليمن وأمنه ووحدته وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.