المقدشي يعقد اجتماعا بقيادة المنطقة السادسة ويؤكد المضي نحو عُقر دار الميليشيا

عقد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم، اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السادسة ضم قائد المنطقة اللواء الركن هاشم الأحمر، ورئيس أركان المنطقة العميد منصور ثوابة.

وشدد المقدشي على أهمية تحشيد الجهود وتوحيد الكلمة في سبيل استكمال معركة دحر الميليشيات الحوثية الانقلابية وتحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره.

واكد على ضرورة تجاوز الأخطاء واعادة ترتيب الصفوف والتعاون والتعاضد وتغليب المصلحة الوطنية وتسخير الإمكانات المتاحة بما يخدم المعركة المصيرية ودفاعا عن الوطن ومكتسباته ومبادئ وأهداف الثورة والجمهورية.

وأشاد بالدور الكبير الذي قام به اللواء الركن أمين الوائلي، لإعادة تأسيس وبناء المنطقة العسكرية السادسة والانجازات التي حققتها المنطقة خلال توليه قيادتها.. مؤكداً على ضرورة تعزيز النجاحات المحققة ومواصلة جهود البناء المؤسسي والإعداد القتالي والمعنوي واستكمال معركة التحرير في ميادين الشرف والبطولة.

كما أشاد بدور اللواء أمين العكيمي، محافظ محافظة الجوف قائد لواء النصر، وبما تحققه الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة من انتصارات في محافظة صعدة وتمكنها خلال فترة قياسية من تحرير معظم مناطق محافظة الجوف التي تعد رابع أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة الجغرافية.

وأكد على ضرورة المضي قدماً نحو استكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف والتقدم في عمق محافظة صعدة، عُقر دار الميليشيات الحوثية، وصولاً لتحرير كل شبر من الوطن، مثمناً التضحيات والبطولات التي يسطرها قادة وأبطال الجيش والمقاومة

وأكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة أن ميليشيات الحوثي باتت في انهيار متواصل مع استمرار تقدم الجيش في مختلف الجبهات وتضييق الخناق عليها من كل اتجاه.. مشيراً إلى أهمية التقدم باتجاه منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران، وقطع شريان التواصل والإمداد للميليشيات بين صنعاء وصعدة.

وثمّن جهود الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفهم الأخوية في سبيل مساندة الشعب اليمني على دحر الميليشيات الحوثية الانقلابية، وجهودهم الداعمة لإعادة تأسيس وبناء المؤسسة العسكرية الوطنية باعتبارها الضامن لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية.