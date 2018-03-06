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مسلحون بزي عسكري يقتحمون منزل قائد مقاومة في عدن ويختطفون اثنين من اقاربه

الثلاثاء 06 مارس 2018 12:27 م الصحوة نت - خاص
مسلحون بزي عسكري يقتحمون منزل قائد مقاومة في عدن ويختطفون اثنين من اقاربه القيادي محمد المقطري

اقتحم مسلحون بزي عسكري، صباح اليوم الثلاثاء، منزل قائد مقاومة القلوعة بالعاصمة المؤقتة واختطفوا اثنين من أقاربه الى جهة مجهولة.

وقالت مصادر خاصة لـ" الصحوة نت " إن مسلحين اقتحموا منزل قائد مقاومة القلوعة الجريح محمد المقطري وأقدموا على اختطاف نجله وصهيره وقاموا بترويع أسرته وأطفاله.

الجدير إن المقطري من أبرز قيادة المقاومة في عدن وأصيب إصابات خطيرة أثناء دفاعه عن عدن من العدوان الحوثي، ومازالت شظايا الاصابة في جسده اقعدته في بيته ولا يزال في انتظارا العلاج.

وكان مسلحون اغتالوا يوم أمس الاثنين، عضو المجلس المحلي ونائب قائد المنطقة الأمنية السابعة التابعة لإدارة أمن عدن العقيد عبدالكريم عبدالله في مدينة الشيخ عثمان.

وتحولت عدن الى مدينة أشباح، حيث لم يعد تمر يوما واحدة دون تسجيل حادثة اغتيال او اختطاف، في ظل صمت مطبق للاجهزة الامنية بالمحافظة.

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