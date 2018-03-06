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ناطق الجيش: قواتنا تسيطر على 90% من الجوف وحققنا تقدما نوعيا في صعدة

الثلاثاء 06 مارس 2018 10:45 ص الصحوة نت - متابعات
ناطق الجيش: قواتنا تسيطر على 90% من الجوف وحققنا تقدما نوعيا في صعدة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني عبده مجلي "إن الجيش بات يسيطر على 90 في المائة من محافظة الجوف، بعد تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، وأنه حقق خلال اليومين الماضيين تقدماً نوعياً في مختلف جبهات القتال، خصوصاً في جبهة صعدة".

وأضاف مجلي في تصريح نقلته «الشرق الأوسط»، إنه لم يبق تحت سيطرة الميليشيات في الجوف سوى ثلاث مديريات، وقواتنا تعمل حالياً على تحريرها بشكل متسارع في ظل انهيار الميليشيات.

وأشار "هناك انتصارات حققها الجيش في الجوف باتجاه مديرية العقبة لم يبق من الجوف سوى ثلاث مديريات بيد الميليشيات، أي أن 90 في المائة من محافظة الجوف تم تحريره" مضيفاً "أن هناك التحاماً للجبهات وتقدماً في صعدة، بعد أن استطاع الجيش الوطني تحقيق انتصارات في كتاف وعلب، وهو يقترب نحو مركز مديرية باقم".

وأكد المتحدث العسكري أيضاً تحقيق انتصارات كبير في محافظة تعز، وقال "هناك انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات بتعز؛ خاصة جبهة مقبنة، حيث استطاع الجيش تحرير تلال الردمة، ونوبة الحصن والمجرجحة، وتطهير مدرسة بلال بن رباح التي كانت الميليشيات تقتل المواطنين فيها".

وكشف العميد مجلي عن تراجع كبير للميليشيات الحوثية في مريس بمحافظة الضالع، والساحل الغربي المتاخم لمديرية الجراحي، لافتاً إلى أن الفرق المتخصصة تقوم بإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات في المنطقة.

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن هناك خططاً من رئاسة هيئة الأركان تقضي بالتحرير الكامل لكافة المناطق والمحافظات، وأن الجيش الوطني أصبح أكثر عدداً وعتاداً، بدعم متواصل من تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية.

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