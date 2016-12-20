إب: المليشيات تختطف أحد وجهاء ذي السفال

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح أحد وجهاء مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيات خطفت الوجاهة الإجتماعية فؤاد أمين أدمات واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقالت المصادر بأن أدمات أقدم قبل أيام على تجميع شكاوى وتوقيعات للمطالبة بتغيير مدير أمن مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال نتيجة ما أسموه بالإهمال والتقصير وعدم تحمل المسؤولية.

ويوم أمس أقدم مدير أمن مدينة القاعدة المعين من قبل المليشيات الإنقلابية على ارسال عدد من مسلحيه لخطف أدمات نتيجة مواقفه المناهضة له.

وفي مديرة النادرة شرق محافظة إب خطفت المليشيات أحد المواطنين واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتحدثت مصادر اعلامية عن خطف المليشيات يوم أمس الأول منسق منظمة الهجرة الدولية فى مديرية السيانى من قبل مسلحي أحد النقاط وسط أنباء عن توقف خدمات المنظمة في إب بسبب اختطاف منسقها بالسياني.

وتشهد محافظة إب اختطافات وانتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة من قبل المليشيات منذ منتصف أكتوبر 2014م.