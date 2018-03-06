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وزير الخارجية السعودي: لا خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمن

الثلاثاء 06 مارس 2018 10:08 ص الصحوة نت - متابعات
وزير الخارجية السعودي: لا خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمن الجبير

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أنه لا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمن.

وقال بحسب «رويترز»، إن المملكة ستبرم اتفاقات مع بريطانيا تغطي مجموعة من القضايا خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للندن هذا الأسبوع.

 مبينا «أن خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي لا يقوض جاذبيتها باعتبارها وجهة للاستثمار، متوقعا أن ترتقي زيارة ولي العهد بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى».

 وأضاف «علاقتنا قوية جدا ومن ثم ستكون المحادثات واسعة النطاق. سيجري توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات تتضمن مجموعة واسعة من القضايا».

وقال الجبير: «نحن ندفع بلدنا إلى الأمام، نحاول إرساء الاستقرار في منطقتنا، ونعمل من أجل السلام والأمن. وينبغي أن نلقى الدعم من الجميع».

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