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مقتل وجرح عشرات الحوثيين في غارات استهدفت تجمعاً لهم جنوب الحديدة

الثلاثاء 06 مارس 2018 02:12 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مقتل وجرح عشرات الحوثيين في غارات استهدفت تجمعاً لهم جنوب الحديدة جبهة الساحل الغربي

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن عشرات القتلى والجرحى من / مليشيا الحوثي الانقلابية / سقطوا في غارات لمقاتلات التحالف جنوب المحافظة.

وأكدت المصادر أن العشرات لقوا حتفهم عقب غارات مباغتة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة البقعه الساحلية  / بمديرية التحيتا / جنوب الحديدة.

وأوضحت المصادر أن الغارات كانت مركزة ما أسفر عن مقتل معظم المتواجدين الذين وصفوا بأنهم بالعشرات، فيما تم تدمير عدد من الآليات العسكرية.

 وتدور مواجهات متقطعة على تخوم مدينة الجراحي وسط استمرار قوات الجيش الوطني تطويق المديرية من عدة جهات.

وتواصل / قوات الجيش الوطني / تقدمها باتجاه مدينة الحديدة، من عدة محاور، فيما تقوم بتأمين المناطق المحررة تزامناً مع جهود للسلطات المحلية في توفير المعونات الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية.

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