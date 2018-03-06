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اللواء هاشم الأحمر: نهاية مليشيا الحوثي اقتربت

الثلاثاء 06 مارس 2018 01:12 ص الصحوة نت - خاص
اللواء هاشم الأحمر: نهاية مليشيا الحوثي اقتربت

قال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن / هاشم بن عبدالله الأحمر/  إن موعد نهاية مليشيا الحوثي الإنقلابية،قد  اقترب.

 وأضاف "سنكون عند مستوى الثقة والى جانب إخواننا المرابطين في جميع الجبهات حتى تحرير اليمن من عملاء ايران ومخلفات الإمامة".

جاء ذلك في حفل بمنفذ الوديعة، استقبالا للواء الأحمر، بحضور محافظي محافظات صعدة وعمران والجوف ووكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد الموساي وعدد من القيادات العسكرية.

ويعد هذا هو أول ظهور للواء / هاشم الأحمر/ منذ صدور قرار بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية السادسة في الثامن عشر من فبراير الماضي.

وأشار الأحمر في كلمته إلى البطولات والتضحيات التي قدمها منتسبو الجيش الوطني في جميع الجبهات في سبيل استعادة مؤسسات الدولة المختطفة.

 وتضم المنطقة العسكرية السادسة الذي يقودها / هاشم الأحمر/ محافظات "صعدة والجوف وعمران".

وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي والقوات الموالية لها من جهة أخرى في أطراف محافظة صعدة وبالقرب من مناطق تابعة لعمران من اتجاه الجوف، بالإضافة إلى مديريات بمحافظة الجوف لا تزال تحت سيطرة المليشيا.

وكانت قد قالت مصادر عسكرية في محافظة صعدة إن / قوات الجيش الوطني / احرزت الاثنين تقدماً استراتيجياً في مديرية رازح معقل مليشيا الحوثي.

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