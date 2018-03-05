شاهد.. أسر طفل يقاتل في صفوف الحوثيين بصرواح لا يتجاوز عمره 10 سنوات

تستمر / مليشيا الحوثي الانقلابية / في استغلال الأطفال و الزج بهم في جحيم الحرب وسط تحذيرات محلية ودولية .

الطفل / علي محمد صالح زبيبه / والذي ما يزال في ( الصف السادس الأساسي)، واحدا من آلاف الاطفال الذين تأخذهم المليشيات الحوثية الانقلابية من المدارس إلى المتارس، حيث أخذته من قريته في هران بمحافظة عمران, و زجت به في جبهة صرواح.

هذا وكان قد تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر الطفل وهو يقال مع الحوثيين الذين فروا من أحد مواقعهم في جبهة صرواح وتركوه هناك.

وكانت / قوات الجيش الوطني / قد تصدت لهجوم هو الأعنف على صرواح وتمكنت القوات من اجبار المليشيا على الفرار مخلفة ورائها عشرات القتلى والجرحى والأسرى.



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