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في معقل الحوثيين بصعدة.. الجيش يحرر مواقع استراتيجية برازح

الأثنين 05 مارس 2018 10:03 م الصحوة نت - متابعة خاصة
في معقل الحوثيين بصعدة.. الجيش يحرر مواقع استراتيجية برازح

 قالت مصادر عسكرية في محافظة صعدة إن / قوات الجيش الوطني / احرزت تقدماً استراتيجياً في مديرية رازح معقل مليشيا الحوثي.

وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد / علي جيلان/ أن قوات الجيش استكملت- اليوم الاثنين- تحرير سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية بمديرية رازح شمالي غرب محافظة صعدة، ومنها جبال عزان ومعتق الغريب.

وأشار جيلان إلى أن أهمية "جبل عزان" بمديرية رازح تكمن في انها تقع على بعد 27 كم فقط من "جبل مران" معقل زعيم المليشيات الإنقلابية عبدالملك الحوثي ومسقط رأسه.

وأوضح "جيلان" مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلال المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، مؤكداً أن المعارك العسكرية لا تزال محتدمة وسط تقدم للجيش، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/ عن العميد جيلان.

 وتتمركز قوات الجيش الوطني في أطراف محافظة صعدة من ثلاثة محاور استعداداً للزحف نحو معقل الحوثيين في جبال مران.

وأكدت مصادر عسكرية في تصريحات سابقة أن قوات الجيش الوطني بصدد فتح جبهة رابعة في صعدة وذلك في إطار التحضيرات للزحف باتجاه مركز المحافظة.

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