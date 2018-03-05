توجيهات رئاسية بتحرير سوق المشتقات النفطية وتعليق الرسوم الجمركية

وجه الرئيس /عبدربه منصور هادي/ بتحرير سوق المشتقات والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية، بما ذلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وحلفائها.

وأكد هادي أن هذا يأتي في إطار المنافسة الايجابية ومنعا للاحتكار بإشراف شركة النفط والتنسيق والتعاون مع الأجهزة والمصالح الحكومية ذات العلاقة.

وحسب / وكالة الأنباء اليمنية سبأ/ فقد شدد هادي على ضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل وان تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل ، وتسريع إجراءات الإفساح في الموانئ بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً .

كما وجه رئيس الجمهورية بتعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية من تاريخه بهدف تقليل الأسعار، بحيث يتم مراجعة وتقييم هذه الإجراءات ومدى انعكاساتها ايجاباً على حياة المواطنين بعد ثلاثة أشهر من تاريخه.

وكان الرئيس قد التقى مدير عام شركة النفط بعدن انتصار العراشة، وشدد على أهمية اضطلاع الشركة بمهامها ومسؤولياتها المناطة بها وتقييم أدائها وسير عملها وفقا واختصاصاتها المعتادة .

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية الشركة والكادر العامل بها لعودة استقرار السوق ومنع الاحتكار وتوفير المشتقات النفطية للسوق ومنعا للازمات المفتعلة .. مشيرا الى خطوات هامة سيتم اتخاذها في هذا الإطار للارتقاء بالعمل في هذا القطاع وتجويده نحو الأفضل.