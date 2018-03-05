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مصرع 13 حوثياً والجيش يحرر آخر مواقع الانقلابيين في سلسلة جبال يام بنهم

الأثنين 05 مارس 2018 07:10 م الصحوة نت - صنعاء
مصرع 13 حوثياً والجيش يحرر آخر مواقع الانقلابيين في سلسلة جبال يام بنهم

قالت مصادر عسكرية في محافظة صنعاء إن قتلى وجرحى حوثيون سقطوا في معارك عنيفة شرق العاصمة.

وأكدت المصادر مصرع أكثر من /  13 حوثياً بينهم اثنان من القيادات البارزة / فيما لا تزال قوات الجيش الوطني تحاصر مجاميع حوثية في آخر شعب شمال ضبوعة.

 وحسب / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / فإن معارك عنيفة تدور رحاها منذ صباح اليوم الاثنين في ميمنة جبهة نهم وتحديدا في آخر سلسلة جبال يام شمال ضبوعة (أقصى شمال مديرية نهم) حيث تمكن أبطال الجيش الوطني من استعادة آخر المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات بذات المنطقة ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.

وتكمن أهمية تحرير هذه السلسلة الجبلية من قبل قوات الجيش الوطني في انها ستقطع خطوط الإمداد القادمة من محافظة الجوف للمليشيات الانقلابية المتواجدة غرب ضبوعة عبر الطرق الترابية شمال منطقة ضبوعة.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي  غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية غربي الصافح ومفرق قطبين بذات المديرية.

ودمرت الغارات ثلاثة أطقم وعربتين، كما استهدف تجمعًا للمليشيات غربي ضبوعة سقط على إثرها عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

 

 

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