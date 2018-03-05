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تحالف رصد يوثق 28 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون الانقلابيين خلال العام 2017

الأثنين 05 مارس 2018 06:40 م الصحوة نت - عدن
تحالف رصد يوثق 28 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون الانقلابيين خلال العام 2017

وثق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) وثق 28 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية وحلفائها.

ودشن التحالف  اليوم، في مجلس حقوق الانسان بجنيف تقريره السنوي الثاني حول (التعذيب حتى الموت) في اليمن.

وأشار التحالف في تقريره إلى أن جرائم التعذيب التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية غدت ترتكب على نطاق واسع، وتقع هذه الانتهاكات غالبًا في السجون وأماكن ومراكز الاحتجاز، في ظل ظروف تدهورت فيها أوضاع حقوق الإنسان في اليمن منذ الانقلاب الذي قادته الميليشيا اثر انقلابها على السلطة الشرعية.

وقال " ان عملية الرصد التي يوثقها هذا التقرير شملت (28) شخصاً توفوا تحت التعذيب خلال الفترة من 1 يناير الى 31 ديسمبر 2017م، ومن بين هؤلاء (22) رجلاً، تراوحت أعمارهم بين 19 -49 ‏عاما، وطفلين، وشخص واحد كبير السن.

وأوضح التقرير أنه وبحسب تقارير المنظمات الحقوقية اليمنية إلى قيام مليشيا الحوثي وصالح بتجنيد أكثر من (600) طفل في محافظات صنعاء و الحديدة و المحويت وذمار، لافتاً إلى أن الحوثيين استخدموا 3392 طفل منذ العام 2014 إلى 2017 وقودا في حربها قتل منهم (430) طفل، وأصيب منهم (683) طفل ،جند منهم (2150) طفل، واختطف واعتقل منهم (53) طفل، وفقد منهم( 19) طفل، وأسر منهم (43) طفل، وعذب منهم على أيدي مليشيات الحوثي (15)طفلاً .

 

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