محافظ البنك المركزي يناقش مع السفير الأمريكي الدعم الفني المقدم للبنك

ناقش محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى اليمني ماثيو تولير اليات اعادة تفعيل وظائف البنك المركزي الاقتصادية والرقابية ومنها مساعدة القطاع المصرفي على استعادة دوره الاقتصادي واعادة الدورة النقدية للبنوك.

وقالت وكالة سبأ، إن اللقاء استعرض الدعم الفني المقدم للبنك المركزي وفروعه وجهود ودعم الولايات المتحدة في اعادة العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة من خلال ضرورة التزام البنوك اليمنية بالمتطلبات الدولية وتحت اشراف البنك المركزي كجهاز وطني مستقل يخدم كل اليمنيين.