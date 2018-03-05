الداخلية توجه برفع تقارير عن جرائم الاغتيالات ومتابعة الجناة وتشديد الإجراءات الأمنية

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري الأجهزة الأمنية برفع تقارير مفصلة حول جرائم الاغتيالات في الجنوب وملابساتها ومتابعة الجُناة، وتقديم تقارير شاملة حول خطط عمل القطاعات والإدارات العامة ومستوى تنفيذها وإنجازها بشكل منتظم.

وقال الميسري خلال ترأسه اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الداخلية " إن عودة العمل المؤسسي والنهوض بالوزارة لن يتحقق إلا من خلال أداء المهام المناطة بالجميع بموجب الدستور والقانون، وتطبيق اللوائح، واحترام التسلسل الوظيفي والقيادي، وإتاحة المجال أمام المختصين وتجنب أي تداخل بالمهام والابتعاد عن الإزدواجية في العم.

وأكد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط والالتزام باللوائح والقوانين خلال تنفيذ المهام، مشددا على إجراء عملية اختيار المستحقين للمنح الدراسية القصيرة والطويلة والنوعية بعناية فائقة وتوزيع تلك المنح التدريبية بشكل عادل بين الجميع من أبناء الوطن بدون استثناء، مع إعطاء الأولوية لأبناء الشهداء من أصحاب الكفاءات والمطابقين للشروط المحدد.