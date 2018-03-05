رئيس الجمهورية :تعنت المليشيا خلال الفترة الماضية افشل كل جولات المفاوضات

أكد رئيس الجهورية عبدربه منصور هادي ان مليشيات الحوثي الانقلابية تعنتت ورفضت كل فرص السلام خلال الفترات والمحطات الماضية لعدم اكتراثهم لمصلحة الشعب اليمني وقرارات الشرعية الدولية.

واشاد الرئيس خلال استقباله السفير الألماني لدى اليمن هينسورغ هابير بدور المانيا الداعم لليمن مع دول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي لتحقيق السلام في اليمن والمرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار2216.

من جانبه جدد السفير الألماني موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية ..متطلعا الى تعزيز فرص السلام مع مباشرة المبعوث الأممي الجديد الى اليمن لمهامه.

وأكد دعم بلاده لأي جهود تخدم أمن واستقرار اليمن وكذلك دعم الجهود الإنسانيه والإغاثية.