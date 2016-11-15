حجة:الجيش الوطني يبدأ عملية عسكرية ضد المليشيات في مدينتي ميدي وحرض

بدأت طلائع قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبدعم واسع من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية عملية عسكرية واسعة في جبهة ميدي التابعة إدارياً لمحافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودي.

وقال الجيش الوطني أنه وبدعم من طيران ومدفعية التحالف العربي يشن هجوماً على مواقع المليشيات الإنقلابية التابعة للمخلوع صالح والحوثي وأنه يتقدم صوب مدينة ميدي الساحلية بهدف استعادتها وتطهيرها من المليشيات الإنقلابية.

وكان المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة قد أكد مصرع ٢٨ عنصرا من مليشيا الحوثي والمخلوع وجرح ٤٠ اخرين في ضربة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي وقصف مدفعي من الجيش الوطني في جبهتي حرض وميدي.



