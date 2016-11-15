الرئيسية / آخر الأخبار

حجة:الجيش الوطني يبدأ عملية عسكرية ضد المليشيات في مدينتي ميدي وحرض

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 04:48 م الصحوة نت – حجة
حجة:الجيش الوطني يبدأ عملية عسكرية ضد المليشيات في مدينتي ميدي وحرض

بدأت طلائع قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبدعم واسع من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية عملية عسكرية واسعة في جبهة ميدي التابعة إدارياً لمحافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودي. 

وقال الجيش الوطني أنه وبدعم من طيران ومدفعية التحالف العربي يشن هجوماً على مواقع المليشيات الإنقلابية التابعة للمخلوع صالح والحوثي وأنه يتقدم صوب مدينة ميدي الساحلية بهدف استعادتها وتطهيرها من المليشيات الإنقلابية.

وكان المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة قد أكد مصرع ٢٨ عنصرا من مليشيا الحوثي والمخلوع وجرح ٤٠ اخرين في ضربة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي وقصف مدفعي من الجيش الوطني في جبهتي حرض وميدي.


آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى