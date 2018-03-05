بالتزامن مع انعدام الغاز.. أزمة مشتقات نفطية تضرب صنعاء استباقاً لجرعة جديدة

بالتزامن مع أزمة خانقة بالغاز المنزلي، اكتظت اليوم الاثنين، محطات التزويد بمادة البترول في العاصمة صنعاء بسيارات المواطنين عقب أنباء تفيد باعتزام مليشيات الحوثي الانقلابية بفرض جرعة جديدة على اسعار المشتقات.

وتسعى مليشيات الحوثي الى خلق أزمة في المشتقات النفطية وتقليل الكمية الواردة إلى العاصمة صنعاء بهدف إعادة انعاش السوق السوداء التي اختفت خلال الأشهر القليلة الماضية والتي كانت تدر على قيادات في الجماعة مبالغ مالية باهضة.

وقال شهود عيان إن جميع المحطات بالعاصمة صنعاء ازدحمت خلال فترة قصيرة وهو ما تسبب بحالة من الذعر وتوجه المواطنين إلى محطات التعبئة للتزود بمادة الوقود قبل انعدامها من السوق.

وتهدف المليشيات الحوثية الى خلق أزمة إضافة إلى سلسلة الأزمات التي تدير بها مناطق سيطرتها بعد أن خلقت أزمة في مادة الغاز المنزلي وهو ما أدى إلى ارتفاع اسطوانة الغاز 20لتر إلى 8000 في السوق السوداء.