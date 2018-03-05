رئيس الجمهورية يلتقي السفير الامريكي ويشيد بدور بلاده والاخير يشيد بجهود الشرعية

اكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على أهمية الدور الامريكي الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المواقف والظروف لاستعادة الدولة التي انقلب عليها المتمردين من المليشيات الحوثية الإيرانية.

وأشاد الرئيس خلال استقباله صباح الْيَوْم للسفير الامريكي ماثيو تولر بمواقف الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي لإدانة المليشيات الانقلابيه ومن خلفها ايران التي تمدهم بالمال والسلاح لتدمير البلد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ولفت الى تدخلات ايران الملموسة بالخبراء وتهريب السلاح للانقلابيين وقبل ذلك ضبط السفن الايرانية والموثقة وقائعها في الامم المتحدة ولدى المجتمع الدولي.

ويأتي اللقاء في إطار الوقوف على المستجدات وآفاق السلام المتاحة في اليمن في ظل المبعوث الجديد للأمم المتحدة الى اليمن التي يتطلع الجميع للتعاون معه لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشاد السفير الامريكي بصبر وحكمة الرئيس في التعامل الإيجابي مع خيارات السلام وتجاوز التحديات الراهنه للوصول الى السلام والوئام الذي يستحقه الشعب اليمني