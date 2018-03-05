السفير آل جابر: المليشيا تستولي على 120 مليار شهريا وتخلق سوق سوداء للنفط والغاز

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ان مليشيات الحوثي الانقلابية تستولي على 120 مليار ريال يمني بشكل شهري، في وقت لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين المدنيين العسكريين في اليمن لعام ٢٠١٤ ٧٠ مليار ريال يمني شهريا.

وقال ال جابر في تغريدة له على تويتر" إن المليشيات تقوم بأخذ الضرائب على المصانع والجمارك والرسوم على الواردات وتخلق سوق سوداء للمشتقات النفطية والغاز.

وأكد في تغريدة ثانية استمرار دعم المملكة لليمن في كل المجالات حتى تعود كما كانت سعيدة.

وأشار الى انه وخلال شهر من بدء خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أغاثت المملكة أكثر من مليون شقيق في اليمن تسببت ميليشيات الحوثية الإيرانية في تجويعهم.