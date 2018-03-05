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اغتيال ضابط أمن بارز بالعاصمة المؤقتة عدن

الأثنين 05 مارس 2018 11:31 ص الصحوة نت - خاص
اغتيال ضابط أمن بارز بالعاصمة المؤقتة عدن صورة من حادثة اغتيال سابقة في عدن

اقدم مسلحون مجهولون صباح اليوم الاثنين على اغتيال ضابط أمني بارز في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" ان ملثمين على متن دراجة نارية اغتالوا عضو المجلس المحلي ونائب قائد المنطقة الأمنية السابعة التابعة لإدارة أمن عدن العقيد عبدالكريم عبدالله في مدينة الشيخ عثمان.

واضاف مراسلنا ان الملثمين اطلقوا الرصاص على العقيد عبدالكريم عبدالله عندما كان جالسا بكفتيريا بجانب مبنى المصعبي .

وتسبب اطلاق النار بمصرع العقيد على الفور في حين لاذ المسلحون بالفرار بعد عملتهم.

ياتي هذا ضمن سلسلة اغتيالات شبه يوميه يشنها مجهولون طالت ائمة وخطباء المساجد وعدد من العسكريين والمدنيين في عدن.

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